Тестирование гаджетов на KasperskyOS доверили двум роботам

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как роботы помогают тестировать устройства на KasperskyOS. Для этого используются манипуляторы, имитирующие действия человеческого пальца, которые взаимодействуют с сенсорными экранами. Эта автоматизация позволяет исследовать поведение устройств и программного обеспечения при повторении одних и тех же действий.

Роботы основаны на платформе Tapster 3 с открытым исходным кодом. Эта система изначально предназначалась для тестирования мобильных устройств, но в компании её адаптировали под свои задачи. Были доработаны механические детали и обновлена программа, а в будущем планируется добавить функции компьютерного зрения. Это расширит возможности роботов, например, для анализа визуальных откликов устройств.

Использование роботов значительно ускоряет тесты и делает их более точными. Уже автоматизировано более 20 сценариев, включая проверки энергопотребления, термоконтроля и работы акселерометров. Дмитрий Лукиян из «Лаборатории Касперского» сообщил, что в ближайшем будущем появится робот, который сможет тестировать датчики движения, проверяя их в разных плоскостях.