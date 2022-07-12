Тестовые версии новых iOS 16 и macOS Ventura стали доступны всем желающим владельцам iPhone и компьютеров Mac

Правда, для того, чтобы получить к ним доступ, необходимо стать участником программы Apple Beta Software Program. К счастью, это бесплатно.

Пользователи, перешедшие на свежую бета-версию iOS 16, отмечают, что система получила обновлённый экран блокировки, переработанные уведомления в режиме Focus Mode, а также возможность активировать Face ID в альбомной ориентации и редактировать сообщений после их отправки.

Что же до пользователей Mac, то те из них, кто установил macOS Ventura, пишут, что главным нововведением ОС стало появление нового инструмента для многозадачности под названием Stage Manager.

Из прочих мелочей можно отметить появление возможности отправки писем в приложении Mail, улучшенной функции совместного использования вкладок в Safari и т.д.