Тестовый аппарат для российской многоразовой ракеты начнут разрабатывать в 2025

В 2025 году «Роскосмос» планирует начать производство экспериментального аппарата для испытаний старта и посадки будущей многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Заместитель директора департамента перспективных программ «Роскосмоса» Игорь Пшеничников уточнил, что эта ступень, которую неофициально называют «кузнечиком» или «хоппером», станет важным шагом к созданию многоразовой ракеты. По его словам, новинка будет служить для отработки ключевых технологий.

Пшеничников отметил, что аппарат позволит проводить эксперименты по повторному запуску двигателя в полете и тестировать сжиженный природный газ в качестве топлива. Это устройство поможет разработчикам и инженерам изучить все необходимые детали и тонкости многоразовых технологий, что должно сделать российскую космическую программу более эффективной и экологичной.

Ранее в октябре гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов также подтвердил планы по тестированию многоразовой ступени с помощью «хоппера». Он пояснил, что этот экспериментальный образец будет моделировать первую ступень «Амура-СПГ». В настоящее время ведется поиск подходящих площадок для полноценных испытаний, чтобы проверить все характеристики «кузнечика» в реальных условиях.