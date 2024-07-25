Тесты AMD показали, что ее новый чип EPYC в разы мощнее аналога от NVIDIA

В задачах, таких как вычисления общего назначения, Java, базы данных, веб-серверы, аналитика и высокопроизводительные вычисления, EPYC демонстрирует вдвое большую мощность.

В тесте SPECpower_ssj2008 одно- и двухсокетные системы на базе AMD EPYC 9754 превзошли NVIDIA Grace в 2.5 и 2.75 раза соответственно, а двухсокетный сервер на базе EPYC 9654 оказался быстрее аналога от NVIDIA в 2.27 раза.

AMD утверждает, что процессоры EPYC держат более 300 мировых рекордов по производительности и эффективности в различных тестах, включая бизнес-приложения, технические вычисления и аналитику.

Процессоры EPYC основаны на архитектуре x86, что обеспечивает совместимость с широким спектром программного обеспечения, в то время как NVIDIA Grace использует архитектуру Arm, которая менее распространена.