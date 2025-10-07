Texas Instruments сократит 400 сотрудников из-за закрытия старых заводов

По данным СМИ, 163 сотрудника завершат работу в декабре этого года, ещё 20 — к апрелю 2026-го. Эти предприятия были открыты в 1980-х годах, но сейчас компания полностью переходит на использование 300-миллиметровых пластин, которые стали отраслевым стандартом и позволяют снизить себестоимость производства.

Несмотря на сокращения, Texas Instruments заявляет, что остаётся приверженной развитию региона. Компания планирует инвестировать около 60 миллиардов долларов в строительство и расширение новых фабрик в Техасе и Юте. Эти проекты могут создать до 60 тысяч рабочих мест, а уволенным сотрудникам обещано приоритетное трудоустройство на новых объектах.

Расширение Texas Instruments поддержано американским законом CHIPS and Science Act, в рамках которого компания получит 1,6 миллиарда долларов господдержки и дополнительные налоговые льготы. Новые заводы будут выпускать микросхемы для автомобильной и медицинской промышленности.