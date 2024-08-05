The New York Times, GQ и прочие популярные издания закрыли к себе доступ для поисковика SearchGPT от OpenAI

Это решение может повлиять на полноту и точность результатов поиска, а также вызывает вопросы о доверии к OpenAI и её методам работы с данными.

Компания Сэма Альтмана запустила SearchGPT, но столкнулась с блокировками от ряда крупных изданий. По данным Originality.ai, это стало неожиданностью. Генеральный директор компании, Джон Гиллам, выразил недоумение: «Зачем издатели блокируют бота? Им нужен этот трафик».

OpenAI утверждает, что их бот OAI-SearchBot не собирает данные для обучения ИИ-моделей, таких как GPT-5, и рекомендует владельцам сайтов разрешить работу бота для видимости в поисковой выдаче. Однако отсутствие доступа к важным сайтам может снизить эффективность SearchGPT.

The New York Times возглавил сопротивление, подав иск против OpenAI и Microsoft. Издательство утверждает, что эти компании незаконно используют его материалы, что подрывает отношения с читателями и лишает доходов от подписки и рекламы.

Представитель The New York Times, Чарли Стадтландер, заявил: «The Times не разрешает использование своих материалов для генеративного поиска или обучения ИИ без письменного соглашения».