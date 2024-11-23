Тигровая акула схватила айфон во время съёмки

Опубликовано 23 ноября 2024, 18:451 мин.
Тигровая акула схватила айфон во время съёмкиНикто не пострадал, айфон остался целым
На Багамских островах произошёл небольшой инцидент с тигровой акулой, которая является местной достопримечательностью. Во время экспедиции акула, с которой аквалангисты, можно сказать, знакомы, случайно схватила iPhone и едва его не проглотила, несколько раз выплёвывая и снова хватая.
© @ken_kiefer_underwater / CATERS
Аквалангисты кормили акулу по кличке Джиттербаг, которой внезапно понравился айфон руководителя экспедиции, и акула его сразу схватила зубами. Но благодаря этому на смартфон, который продолжал съёмку, удалось записать уникальные кадры, как акула пытается разжевать устройство, а затем выплёвывает его. На видео запечатлены пасть, зубы и пищеварительный тракт рыбы.
К тому же один из членов команды заснял момент кормления Джиттербаг капитаном экспедиции по имени Финн, а также эпизод, когда телефон попал к рыбе в пасть.
Удивительно, но iPhone, защищённый водонепроницаемым чехлом, продолжал снимать всё время и никак не пострадал. Равно как не пострадали ни люди, ни акула.