Тигровые акулы-убийцы направились к британским водам

Исследование показывает, что миграционные маршруты тигровых акул - вторых после белых по количеству зарегистрированных смертельных нападений на людей - смещаются на север в результате изменения климата.

Анализ, проведенный под руководством ученых из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля Университета Майами, показал, что места и время перемещения тигровых акул в западной части северной части Атлантического океана изменились в результате повышения температуры воды. Ученые объяснили, что марш тигровых акул, одних из самых опасных хищников в тропических и тепло-умеренных морях, сдерживается их необходимостью оставаться в теплых водах.

Профессор Хаммершлаг и исследовательская группа обнаружили изменения, вызванные климатом, исследование показало, что в течение последнего десятилетия температура океана была самой теплой за всю историю наблюдений, на каждый возросший градус Цельсия температуры воды, миграции тигровых акул простирались дальше к полюсам примерно на 250 миль.