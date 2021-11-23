Тихоокеанский флот получит 6 бесшумных подлодок для борьбы с вражескими кораблями и субмаринами

Изначально, одни из самых бесшумных в мире, подлодки проекта 636, строились для стран Варшавского договора. Но с середины 1990-х годов было принято решение о закупке таких подлодок и для российского флота. Отмечается, что первые 6 модернизированных субмарин уже несут службу в составе Черноморского флота. Субмарины относятся к проекту 636,3.

Ещё три подлодки уже переданы в состав Тихоокеанского флота: «Петропавловск-Камчатский» был передан в 2019 году, «Волхов» — в 2020, и 12 октября этого года — «Магадан».

Остальные 3 подлодки будут переданы до 2024 года. Это поколение отличается ещё более низкой шумностью, лучшими ходовыми характеристиками, автоматизированной системой управления и современным навигационным комплексом.

Субмарины этого проекта способны вести разведку, патрулировать прибрежные воды, при необходимости уничтожать надводные и подводные корабли. Для этого они оборудованы шестью 533-мм торпедными аппаратами, могут применять крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Длина подлодок — 74 м, максимальное водоизмещение — свыше 3,9 тысяч тонн, скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток.