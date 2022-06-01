Тихоокеанский флот получит новые корабли и подлодки

По словам Колесникова, ТОФ получит субмарину проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Также флот получит два морских тральщика проекта 12700 «Александрит»: «Пётр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» и корвет «Резкий» проекта 20380.

Также сообщается, что главное мероприятие боевой подготовки в этом угоду — участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении.

«Среди важных задач летнего периода обучения — освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск"», — отметил начальник отдела информационного обеспечения Колесников.