Тихоокеанский флот России вооружат ещё четырьмя атомными подлодками

По словам начальника штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Аркадия Наварского, объединение получит новые атомные субмарины: подводные ракетоносцы 995 типа «Борей-А» и подлодки 885 «Ясень-М». Строительство этих подлодок практически завершено, часть из них уже проходит ходовые испытания.

Отмечается, что все субмарины будут оснащаться межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава», неуязвимыми для сил противоракетной обороны вероятного противника за счёт простоты в обслуживании, а также способности маневрировать на разгонном участке.