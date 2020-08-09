Наука и технологии
Сегодня 09:19
TikTok могут объединить с Twitter
Компании уже провели предварительные переговоры
Нескольким ранее громкой новостью стало известие о том, что американская корпорация Microsoft планирует приобрести часть TikTok. Однако выяснилось, что Microsoft не единственная компания, заинтересованная в китайском сервисе. Так, согласно опубликованному в The Wall Street Journal материалу, крупнейшая социальная сеть Twitter может объединиться с TikTok.
Отмечается, что на данный момент представители американской социальной сети Twitter уже прошли стадию представительных переговоров с китайским приложением TikTok. Как сообщается, компании обсуждали вопрос потенциального объединения. По задумке, TikTok объединят с американским отделением Twitter.
Эксперты же, в свою очередь, склонны полагать, что объединение компаний может негативно отразиться на Twitter, поскольку форматы контента в данных социальных сетях не имеют ничего общего.