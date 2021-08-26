TikTok начал удалять видео о криптовалютах и блокировать блогеров за упоминание Bitcoin

Как отмечает источник, были опрошены блогеры, которые занимаются криптовалютой профессионально. Они подтвердили, что все видеоролики с обучением или даже упоминанием Bitcoin тут же блокировались соцсетью. Причина заключается в борьбе TikTok с мошенничеством, развивающимся на почве подъёма криптовалютной тематики. Для борьбы с подобными ситуациями в TikTok и ужесточил свою политику.

В TikTok заявили, что продолжат блокировать видео за малейшее упоминание криптовалюты и всего, что с ней связано. В сою очередь, многие блогеры рассматривают уход с TikTok в пользу других площадок — Youtube, Instagram и подобных, предлагающих большую свободу в отношении биткоинов.