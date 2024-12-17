TikTok обратился в Верховный суд США, чтобы избежать блокировки

Закон был принят Конгрессом в апреле 2024 года. Власти США считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности из-за доступа к данным американских пользователей и возможности манипулировать контентом. Министерство юстиции утверждает, что TikTok может собирать данные о местоположении, читать личные сообщения и влиять на общественное мнение.

Ранее федеральный апелляционный суд отклонил аргументы TikTok, заявив, что закон не нарушает конституционные права на свободу слова. Однако компания настаивает на обратном. В своем заявлении в Верховный суд TikTok утверждает, что пользователи, осведомленные о возможных рисках, сами должны иметь право решать, использовать приложение или нет.

Компании также подчеркивают, что запрет даже на один месяц приведет к потере третьей части американских пользователей и сильно ударит по доходам от рекламы, а также усложнит привлечение создателей контента и новых сотрудников.