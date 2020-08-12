TikTok обвинили в слежке за пользователями Android

Так, согласно данным источника, TikTok занимался сбором идентификаторов с порядка млн смартфонов на базе Android, отслеживая таким образом пользователей, которые находились в сети. Издание обвинило компанию в несоблюдении соглашения, предполагающего защиту персональных данных в смартфонах на базе Android, обусловленную сбором MAC-адресов. Более того, согласно обнародованным данным, приложение занималась этим более года.

Отмечается, что вышеназванные действия компании нарушали политику Google. По словам представителя TikTok, которые приводит газета, актуальная версия приложения не занимается сбором MAC-адресов.