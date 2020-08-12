Наука и технологии
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TikTok обвинили в слежке за пользователями Android
Компанию уличили в сборе MAC-адресов
В последнее время китайский видеосервис TikTok часто упоминается в СМИ. Так, нескольким ранее сообщалось о том, что TikTok подаст в суд на Дональда Трампа. Сейчас же издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором компанию обвинили в слежке за пользователями Android.
Так, согласно данным источника, TikTok занимался сбором идентификаторов с порядка млн смартфонов на базе Android, отслеживая таким образом пользователей, которые находились в сети. Издание обвинило компанию в несоблюдении соглашения, предполагающего защиту персональных данных в смартфонах на базе Android, обусловленную сбором MAC-адресов. Более того, согласно обнародованным данным, приложение занималась этим более года.
Отмечается, что вышеназванные действия компании нарушали политику Google. По словам представителя TikTok, которые приводит газета, актуальная версия приложения не занимается сбором MAC-адресов.