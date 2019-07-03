TikTok оштрафуют за возможность переписки с детьми

Деятельность популярного китайского сервиса обмена короткими видео TikTok сейчас расследуется властями Великобритании. Об этом рассказало издание The Guardian.

Особенно пристальное внимание регуляторов привлекла тема хранения персональных данных юных пользователей и безопасности детей в социальной сети.

По результатам расследования компания компания может быть оштрафована за нарушение «Общего регламента по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза. GDPR обновил европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

Штраф TikTok может составить до 20 миллионов евро, что в рублях представляет почти полтора миллиарда, или до 4% годового дохода.

Уполномоченная по вопросам информации Элизабет Денхем (Elizabeth Denham) сообщила, что расследование началось в феврале 2019 года. Оно стартовало после штрафа в 5,7 миллиона долларов, наложенного Федеральной торговой комиссией США на TikTok за нарушения закона о защите конфиденциальности детей в интернете.