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TikTok оштрафуют за возможность переписки с детьми

Угроза на полтора миллиарда рублей

Деятельность популярного китайского сервиса обмена короткими видео TikTok сейчас расследуется властями Великобритании. Об этом рассказало издание The Guardian.

Особенно пристальное внимание регуляторов привлекла тема хранения персональных данных юных пользователей и безопасности детей в социальной сети.

По результатам расследования компания компания может быть оштрафована за нарушение «Общего регламента по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза. GDPR обновил европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

Штраф TikTok может составить до 20 миллионов евро, что в рублях представляет почти полтора миллиарда, или до 4% годового дохода.

Уполномоченная по вопросам информации Элизабет Денхем (Elizabeth Denham) сообщила, что расследование началось в феврале 2019 года. Оно стартовало после штрафа в 5,7 миллиона долларов, наложенного Федеральной торговой комиссией США на TikTok за нарушения закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

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