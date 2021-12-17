TikTok перестанет показывать однотипные ролики

Наука и технологии
Сегодня в 09:05
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TikTok перестанет показывать однотипные роликиПоскольку они вредят пользователям
В популярной соцсети TikTok грядет довольно интересное обновление. Так, сервис планирует внедрить алгоритм, который ограничит однотипные ролики в ленте.
Ключевой целью нововведения станет препятствие показу повторяющихся однотипных роликов, которые хоть и не нарушают правила соцсети, но вредят пользователям. Например, ранее пользователь мог постоянно встречать в рекомендациях видео на тему одиночества или потери веса. Обновленная система же будет делать подборку более разнообразной и предотвращать зацикливание на одной теме.
“Наша цель — создать среду, в которой люди чувствуют себя в безопасности и получают поддержку, оставаясь такими, какие они есть, независимо от того, создают ли они видео для нашего сообщества или смотрят их”, — рассказали представители TikTok в официальном блоге.
Источник: newsroom.tiktok