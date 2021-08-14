TikTok перестанет присылать оповещения подросткам в вечернее время

Причем строгость данного ограничения варьируется в зависимости от возраста пользователя. Так, подростки с 13 до 15 лет больше не будут получать уведомления после 21:00, в то время как у подростков постарше — 16–17 лет — будет возможность получать уведомления вплоть до 22:00.

Данное нововведение было придумано после ряда бесед представителей видеосервиса с педиатрами и защитниками благополучия молодежи.

“Эти изменения базируются на наших обязательствах, поскольку нет финишной черты, когда речь заходит о защите безопасности, конфиденциальности и благополучия нашего сообщества. Мы работаем с подростками, общественными организациями, родителями и блогерами над дальнейшими инновациями, и мы рады поделиться ими в ближайшие месяцы”, — объяснила компания свое решение.