TikTok попросил отложить блокировку в США

В пятницу судейское заседание поддержало решение, обязывающее ByteDance продать TikTok в США или столкнуться с возможным запретом через шесть недель. Адвокаты компании заявили, что шансы на пересмотр этого решения Верховным судом достаточно велики, чтобы оправдать запрос о временной приостановке исполнения закона.

Компании подчеркнули, что задержка даст время новому президенту Джо Байдену и его администрации сформулировать позицию по этому вопросу. Трамп, заявивший, что не допустит запрета на TikTok, также будет иметь влияние на дальнейшее развитие событий, так как его инаугурация состоится 20 января.