TikTok попросил отложить блокировку в США

Опубликовано 09 декабря 2024, 22:021 мин.
TikTok попросил отложить блокировку в СШАByteDance борется за время перед возможным запретом приложения
Компания ByteDance, владелец популярного приложения TikTok, подала апелляцию в американский суд с просьбой временно приостановить выполнение закона, который обязывает компанию продать TikTok до 19 января 2024 года или столкнуться с запретом в США. Судебное разбирательство касается требования, которое могло бы закрыть TikTok, одной из самых популярных платформ для обмена короткими видео, для более чем 170 миллионов американских пользователей.
© Ferra.ru
В пятницу судейское заседание поддержало решение, обязывающее ByteDance продать TikTok в США или столкнуться с возможным запретом через шесть недель. Адвокаты компании заявили, что шансы на пересмотр этого решения Верховным судом достаточно велики, чтобы оправдать запрос о временной приостановке исполнения закона.
Компании подчеркнули, что задержка даст время новому президенту Джо Байдену и его администрации сформулировать позицию по этому вопросу. Трамп, заявивший, что не допустит запрета на TikTok, также будет иметь влияние на дальнейшее развитие событий, так как его инаугурация состоится 20 января.