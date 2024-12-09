Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 22:02
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TikTok попросил отложить блокировку в США

ByteDance борется за время перед возможным запретом приложения
Компания ByteDance, владелец популярного приложения TikTok, подала апелляцию в американский суд с просьбой временно приостановить выполнение закона, который обязывает компанию продать TikTok до 19 января 2024 года или столкнуться с запретом в США. Судебное разбирательство касается требования, которое могло бы закрыть TikTok, одной из самых популярных платформ для обмена короткими видео, для более чем 170 миллионов американских пользователей.
TikTok попросил отложить блокировку в США

© Ferra.ru

В пятницу судейское заседание поддержало решение, обязывающее ByteDance продать TikTok в США или столкнуться с возможным запретом через шесть недель. Адвокаты компании заявили, что шансы на пересмотр этого решения Верховным судом достаточно велики, чтобы оправдать запрос о временной приостановке исполнения закона.

Компании подчеркнули, что задержка даст время новому президенту Джо Байдену и его администрации сформулировать позицию по этому вопросу. Трамп, заявивший, что не допустит запрета на TikTok, также будет иметь влияние на дальнейшее развитие событий, так как его инаугурация состоится 20 января.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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