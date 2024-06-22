TikTok призналась в заинтересованности контроля со стороны властей США

Компания подала в суд в мае 2024 года, чтобы оспорить закон, принятый Конгрессом для принудительной продажи TikTok в США или полной блокировки ресурса. Соцсеть должна была предоставить все доказательства по существу к 20 июня.

Согласно приведённым судебным документам, TikTok больше года вела консультации с властями в рамках 90-страничного соглашения, включая презентацию работы алгоритмов соцсети в Техасе — инициатива Project Texas. Но власти и в штатах, и в Вашингтоне отказались сотрудничать, хотя TikTok предлагала реальные и конкретные шаги для прозрачности своей деятельности.

Так, компания предлагала учредить дочернее подразделение TikTok US Data Security, которое бы занималось обработкой и хранением данных американских пользователей только в США. А регулированием деятельности этой структуры занимались бы только местные ведомства. И если бы регуляторы обнаружили нарушение правил конфиденциальности пользователей как составляющей национальной безопасности, наложили бы на TikTok «внушительный штраф».

Однако власти США не захотели рассматривать никакие варианты, обвинив TikTok и материнскую компанию соцсети, расположенную в Китае, ByteDance, в посягательстве на нацбезопасность Штатов и отказались от какого-либо сотрудничества, хотя TikTok намеревалась договориться о контроле своей работы.

Юристы TikTok заявили, что не видели прежде столь «беспрецедентной» попытки замолчать любые вменяемые переговоры. При этом ByteDance никогда не откажется от своей соцсети.

У Минюста США на ответ TikTok есть время до 26 июня.

«Этот закон беспрецедентен. Никогда прежде Конгресс не выделял и не закрывал конкретный форум для высказываний. Никогда прежде Конгресс не заставлял замолчать столько речи одним актом. Даже если бы продажа была осуществима, TikTok в США всё равно превратился бы в оболочку себя прежнего, лишённую инновационной и выразительной технологии, которая подстраивает контент под каждого пользователя», — сказано в судебном заявлении соцсети.