TikTok снова попыталась оправдаться в американском суде

Адвокаты соцсети 16 сентября в течение двух часов апеллировали перед Апелляционном судом США по округу Колумбия о необходимости запретить закон, согласно которому с 19 января 2025 года TikTok будет полностью и окончательно запрещён в Штатах, из-за чего 170 млн американских пользователей потеряют доступ к приложению.

По мнению юристов TikTok, подобные действия американских властей — посягательство на свободу слова и нарушение Конституции США по ряду оснований, включая нарушение Первой поправки, защищающей от ограничения свободы слова правительством. К тому же с начала дебатов между властями и соцсетью представители государства не предоставили никаких доказательств угрозы нацбезопасности США со стороны TikTok.

Представитель Министерства юстиции США, в свою очередь, настаивал на том, что TikTok находится в собственности китайской компании, а в КНР всё так или иначе контролируется государством. И потому TikTok угрожает национальной безопасности США из-за своего доступа к огромным объёмам персональных данных американцев, и может тайно манипулировать информацией, которую американцы потребляют через популярное приложение.

Судебного решения по этому делу пока нет. Согласно закону, ByteDance имеет право до 19 января продать активы TikTok в США или столкнётся с тотальным запретом.