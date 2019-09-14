TikTok согласился сотрудничать с Роскомнадзором

Известно, что новый офис располагается на улице Большая Якиманка. Сообщается, что Роскомнадзор не имеет права требовать от компании открытия офиса, но может попросить об этом неформально, поскольку большую часть аудитории популярного TIkTok составляют несовершеннолетние. Юристы считают, что этот шаг поможет китайской компании ByteDance окончательно закрепиться на отечественном рынке и облегчить общение с федеральной службой России. Ранее, 13 июня, Роскомнадзор объявил о проверке сервиса TikTok на наличие запрещенных в России публикаций. Компания сообщила о безоговорочном сотрудничестве с властями спустя два дня после информации о проверке.