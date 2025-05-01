Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2025, 17:42
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TikTok вложит €1 млрд в строительство дата-центра в Финляндии

Хранилище данных рассчитано на пользователей из Европы
TikTok подтвердил планы по строительству нового дата-центра в Финляндии. Стоимость проекта оценивается в один миллиард евро. Центр станет первым подобным объектом компании в Европе и предназначен для хранения данных пользователей из стран региона.
TikTok вложит €1 млрд в строительство дата-центра в Финляндии

© Ferra.ru

Решение об инвестициях связано с давним давлением со стороны европейских и американских властей. Их беспокоит возможный доступ китайского правительства к пользовательским данным через компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Новый центр обработки данных станет частью стратегии TikTok по усилению защиты информации в Европе. В 2023 году компания уже объявила о запуске программы Project Clover — долгосрочной инициативы по обеспечению цифровой безопасности и локализации данных. В рамках проекта TikTok планирует вложить около 12 миллиардов евро в течение десяти лет.

Несмотря на это, ряд государственных структур по-прежнему относится к TikTok с недоверием. В странах Европы, а также в Европейском парламенте и Еврокомиссии, приложение запрещено на рабочих устройствах. В США власти рассматривают возможность полного запрета сервиса, если ByteDance не продаст американскую часть бизнеса.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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