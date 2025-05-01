TikTok вложит €1 млрд в строительство дата-центра в Финляндии

Решение об инвестициях связано с давним давлением со стороны европейских и американских властей. Их беспокоит возможный доступ китайского правительства к пользовательским данным через компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Новый центр обработки данных станет частью стратегии TikTok по усилению защиты информации в Европе. В 2023 году компания уже объявила о запуске программы Project Clover — долгосрочной инициативы по обеспечению цифровой безопасности и локализации данных. В рамках проекта TikTok планирует вложить около 12 миллиардов евро в течение десяти лет.

Несмотря на это, ряд государственных структур по-прежнему относится к TikTok с недоверием. В странах Европы, а также в Европейском парламенте и Еврокомиссии, приложение запрещено на рабочих устройствах. В США власти рассматривают возможность полного запрета сервиса, если ByteDance не продаст американскую часть бизнеса.