TikTok вложит $37 млрд в центр обработки данных в Бразилии

Центр будет построен в штате Сеара. TikTok выступит партнером разработчика дата-центров Omnia и одного из ведущих поставщиков возобновляемой энергии в стране, компании Casa dos Ventos. Объект будет полностью работать на чистой энергии от ветропарков.

Бразилия рассматривается как наиболее перспективная страна в регионе для инвестиций в дата-центры, питающие искусственный интеллект. Она обладает развитой сетью возобновляемых источников энергии, единой национальной энергосистемой и самой разветвленной сетью оптоволоконных кабелей.

Для TikTok этот проект является частью стратегии по размещению данных пользователей в регионах их проживания на фоне вопросов к безопасности информации. Ранее компания начала строительство центра в Финляндии для хранения данных европейских пользователей.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что этот центр может стать примером для других подобных проектов в стране.