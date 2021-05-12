TikTok выпустит собственный сервис вакансий

Так, согласно обнародованным Axios данным, соцсеть уже приступила к тестированию инструмента, благодаря которому бренды смогут искать сотрудников, в то время как пользователи смогут подыскать себе работу на TikTok. Отмечается, что пилотная программа реализована в виде отдельной веб-страницы, на которую можно перейти через TikTok. На ней, в свою очередь, у брендов есть возможность размещать вакансии, тогда как пользователи могут публиковать не обычное резюме, а видео в стиле TikTok.

В издании также отметили, что TikTok попросит у желающих кандидатов поделиться создаваемым видеорезюме в своих аккаунтах для продвижения нового функционала.