TikTok вышел из топа популярных приложений в России

Соцсеть TikTok больше не входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов в России, уступив своё место маркетплейсу Wildberries, как сообщило агентство Mediascope.

В первом квартале 2024 года наибольшей популярностью у россиян пользовались различные сервисы «Яндекса», Google, YouTube, WhatsApp и «ВКонтакте», как и в предыдущем году.

Тем временем в топ-10 произошли изменения: Telegram поднялся на шестую позицию, а приложение Сбербанка сместилось на седьмое место. «Дзен» и Mail.ru заняли восьмое и девятое места соответственно.

TikTok временно прекратил активность в России в 2022 году, однако 2 мая 2024 года вновь стал доступен для пользователей мобильных устройств iOS и Android. Однако его работа в стране снова была ограничена в тот же день. Это произошло во время, когда компания Wildberries активно расширяет свои сервисы и представляет новые возможности для пользователей.