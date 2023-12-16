TikTok заподозрили в тайной разработке своего ИИ на основе технологий OpenAI

TikTok заподозрили в тайной разработке своего ИИ на основе технологий OpenAIНо американская компания этого не терпит
Обозреватель портала The Verge Alex Heath рассказал, что располагает доказательствами использования ByteDance, материнской компанией соцсети TikTok, API OpenAI для разработки собственной генеративной модели ИИ.
Обозреватель отметил, что TikTok прославилась, в частности, своей персональной рекомендательной лентой на основе искусственного интеллекта. Но эта же компания отстаёт от конкурентов в разработке этих технологий.
Поэтами для создания своей генеративной модели ByteDance использует продукт от OpenAI, но последняя строго отрицательно относится к подобной практике. И если OpenAI узнает, что TikTok будет пользоваться ИИ на основе её технологий, последуют серьёзные судебные разбирательства.
ИИ от TikTok называется Project Seed, и API OpenAI используется практически на всех этапах разработки, в том числе для обучения и оценки модели.