TikTok заподозрили в тайной разработке своего ИИ на основе технологий OpenAI

Обозреватель отметил, что TikTok прославилась, в частности, своей персональной рекомендательной лентой на основе искусственного интеллекта. Но эта же компания отстаёт от конкурентов в разработке этих технологий.

Поэтами для создания своей генеративной модели ByteDance использует продукт от OpenAI, но последняя строго отрицательно относится к подобной практике. И если OpenAI узнает, что TikTok будет пользоваться ИИ на основе её технологий, последуют серьёзные судебные разбирательства.

ИИ от TikTok называется Project Seed, и API OpenAI используется практически на всех этапах разработки, в том числе для обучения и оценки модели.