Наука и технологии
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TikTok запретил посторонним людям смотреть видео подростков
Также внедрены и другие ограничение для детей до 15 лет
В TikTok ужесточили правила использования сервиса подростками. Теперь их видео не смогут смотреть посторонние люди - подростки должны сами добавлять “друзей”, которым будет доступен контент.
Об этом сообщается в издании TechCrunch. Согласно нововведениям, учетные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет автоматически станут личными. То есть, контент с их страницы не будет рекомендоваться посторонним людям, а “друзей” они будут добавлять вручную. Таким образом, люди, которые не добавлены в соответствующих список, не смогут посмотреть контент ребенка и, соответственно, оставлять свои комментарии.
Помимо прочего TikTok запретил подросткам пользоваться некоторыми функциями, подразумевающими взаимодействие с другими аккаунтами. В частности, под запрет попала опция дуэтов, вставок роликов других пользователей в свой и скачивания видео.