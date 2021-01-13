TikTok запретил посторонним людям смотреть видео подростков

Об этом сообщается в издании TechCrunch. Согласно нововведениям, учетные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет автоматически станут личными. То есть, контент с их страницы не будет рекомендоваться посторонним людям, а “друзей” они будут добавлять вручную. Таким образом, люди, которые не добавлены в соответствующих список, не смогут посмотреть контент ребенка и, соответственно, оставлять свои комментарии.

Помимо прочего TikTok запретил подросткам пользоваться некоторыми функциями, подразумевающими взаимодействие с другими аккаунтами. В частности, под запрет попала опция дуэтов, вставок роликов других пользователей в свой и скачивания видео.