Тим Кук: Apple полностью откажется от ресурсов Земли при производстве iPhone

Сегодня в 18:50
1 мин.
Тим Кук: Apple полностью откажется от ресурсов Земли при производстве iPhoneК 2030 году компания добьётся полной углеродной нейтральности
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания намерена полностью отказаться от ресурсов Земли при производстве электроники. На данный момент Apple уже отказалась от использования пластика при производстве коробок для iPhone 13 и 13 Pro.
Таким образом компании удалось сэкономить порядка 600 тонн пластика и уменьшить ухудшение экологии. Кук также заявил, что корпорация уже добилась углеродной нейтральности, а к 2030 году планирует прийти к такому же результату в цепочке поставок и новых продуктах, производить которые будут без использования земных ресурсов.
Компания и дальше будет стремиться производить продукцию безвредным для окружающей среды способом. «Будь то используемые материалы или переработка материалов, мы хотим сделать Землю лучше», — отметил Кук.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: