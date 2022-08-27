Тим Кук: Apple полностью откажется от ресурсов Земли при производстве iPhone

Таким образом компании удалось сэкономить порядка 600 тонн пластика и уменьшить ухудшение экологии. Кук также заявил, что корпорация уже добилась углеродной нейтральности, а к 2030 году планирует прийти к такому же результату в цепочке поставок и новых продуктах, производить которые будут без использования земных ресурсов.

Компания и дальше будет стремиться производить продукцию безвредным для окружающей среды способом. «Будь то используемые материалы или переработка материалов, мы хотим сделать Землю лучше», — отметил Кук.