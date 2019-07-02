Тим Кук не считает уход главного дизайнера Apple проблемой

Как и ожидалось, эта новость вызвала шквал новостей, статей и просто различных сплетен. Так, судя по словам источников The Wall Street Journal, в последнее время главный дизайнер Apple чувствовал себя максимально подавленным в родной компании. Связано это было с ее подходом к дизайну, который значительно отличался от видения Джобса. В конечном итоге каждое обсуждение того или иного вопроса относительно внешнего вида нового продукта заканчивалось ничем. И после таких утечек становится понятно, почему в последнее время продукты компании получаются очень сомнительными как в плане дизайна, так и надежности — достаточно лишь вспомнить многострадальные MacBook Pro последних лет.
И вот, на днях относительно всего этого высказался сам глава Apple — Тим Кук. Обычно молчаливый и не любящий отвечать на нападки относительно компании, в этот раз Кук будто с цепи сорвался: “История абсурдна. Многие статьи и выводы сделанные в них просто не соответствуют действительности. Мы видим отсутствие понимания того, как работает команда разработчиков и как работает Apple. Это искажает суть взаимоотношений в наших стенах до такой степени, что мы просто не узнаем компанию, которую они описывают”. Также он добавил, что на данный момент команда дизайнеров и разработчиков сильнее, чем когда-либо. По мнению Кука, в ближайшее время она будет только расцветать, а новые проекты, которые для нас готовят бывшие коллеги Айва, поразят нас до глубины души.