Тим Кук не считает уход главного дизайнера Apple проблемой

И вот, на днях относительно всего этого высказался сам глава Apple — Тим Кук. Обычно молчаливый и не любящий отвечать на нападки относительно компании, в этот раз Кук будто с цепи сорвался: “История абсурдна. Многие статьи и выводы сделанные в них просто не соответствуют действительности. Мы видим отсутствие понимания того, как работает команда разработчиков и как работает Apple. Это искажает суть взаимоотношений в наших стенах до такой степени, что мы просто не узнаем компанию, которую они описывают”. Также он добавил, что на данный момент команда дизайнеров и разработчиков сильнее, чем когда-либо. По мнению Кука, в ближайшее время она будет только расцветать, а новые проекты, которые для нас готовят бывшие коллеги Айва, поразят нас до глубины души.