Тим Кук оправдался за отсутствие инноваций у Apple

Опубликовано 22 октября 2024, 08:291 мин.
Тим Кук оправдался за отсутствие инноваций у AppleНо мы ему конечно же не верим
Глава Apple Тим Кук ответил на критику по поводу отсутствия инноваций в компании, заявив, что его команда следует философии «не первыми, но лучшими».
В интервью WSJ глава яблочной корпорации подчеркнул, что приоритетом для Apple всегда было создание высококачественных продуктов, которые улучшают жизнь пользователей.
Кук признал, что Apple не спешит с внедрением искусственного интеллекта, объясняя это стремлением к качеству, а не скорости. Он отметил, что инновации компании, включая Apple Intelligence, со временем станут не менее значимыми, чем сенсорный интерфейс iPhone или колесико в iPod.
Касаясь Apple Vision Pro, Кук назвал его нишевым продуктом для ранних пользователей, подчеркнув, что успешные продукты компании, такие как iPhone и AirPods, не стали популярными за одну ночь.