Тим Кук пообещал внедрить ChatGPT в iPhone уже в 2024 году

Это заявление прозвучало во время квартального отчета Apple.

Напомним, что интеграция ChatGPT была впервые анонсирована на WWDC 24 в июне и комментарии Кука подтверждают, что сроки остаются в силе.

После апдейта, Siri, с разрешения пользователя, сможет показывать ответы ChatGPT, а также использовать его для генерации текста и изображений. Детище OpenAI будет работать на базе модели GPT-4o.

Пользователи iPhone, iPad и Mac смогут использовать ChatGPT бесплатно, без создания учетной записи, а подписчики ChatGPT Plus смогут подключить свои аккаунты для доступа к платным функциям.

Запросы к языковой модели не будут сохраняться OpenAI, а IP-адреса пользователей будут скрыты.