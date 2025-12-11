Наука и технологии
Тим Кук призвал законодателей США смягчить требования к App Store

Вопрос касается проверки возраста пользователей
Глава компании Apple Тим Кук встретился с законодателями США, чтобы обсудить законопроект о безопасности детей в интернете. Документ предусматривает обязательную проверку возраста пользователей для доступа к потенциально опасным приложениям через магазины приложений.
Apple выразила обеспокоенность, что проверка документов пользователей может нарушить конфиденциальность всех клиентов App Store. Компания предлагает полагаться на информацию, предоставляемую родителями при создании детских учетных записей, вместо прямой проверки документов.

Законопроект под названием App Store Accountability Act будет рассматриваться Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей. Apple также поддерживает другой законопроект по защите детей онлайн, который, по мнению компании, лучше соответствует ее подходу к безопасности пользователей.

Ранее глобальный руководитель Apple по вопросам конфиденциальности Хилари Уэйр направила комитету письмо с подробными замечаниями относительно возможного влияния закона на приватность.

