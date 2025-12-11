Тим Кук призвал законодателей США смягчить требования к App Store

Apple выразила обеспокоенность, что проверка документов пользователей может нарушить конфиденциальность всех клиентов App Store. Компания предлагает полагаться на информацию, предоставляемую родителями при создании детских учетных записей, вместо прямой проверки документов.

Законопроект под названием App Store Accountability Act будет рассматриваться Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей. Apple также поддерживает другой законопроект по защите детей онлайн, который, по мнению компании, лучше соответствует ее подходу к безопасности пользователей.

Ранее глобальный руководитель Apple по вопросам конфиденциальности Хилари Уэйр направила комитету письмо с подробными замечаниями относительно возможного влияния закона на приватность.