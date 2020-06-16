Тим Кук прокомментировал законопроект о защите геев и лесбиянок от увольнения

Основатель крупнейшей американской компании Тим Кук решил обратить внимание на данное событие, прокомментировав законопроект о защите геев и лесбиянок от увольнения на своей официальной странице в социальной сети Twitter. ”Благодарен за сегодняшнее решение Верховного суда. ЛГБТ-люди заслуживают равного обращения на рабочем месте и в обществе, и сегодняшнее решение подчеркивает, что федеральный закон защищает их право на справедливость”, - поделился Кук.

Издание Bloomberg отметило, что данное событие может иметь широкое правовое воздействие, так как более 50% штатов США не рассматривают вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности посредством антидискриминационных законов.