Тим Кук встретился с Трампом на фоне угрозы новых тарифов

Хотя точная повестка встречи не разглашается, известно, что Кук активно поддерживал контакты с Трампом. Он присутствовал на его инаугурации, а также посещал его резиденцию в Мар-а-Лаго после выборов.

Ситуация для Apple осложняется тем, что Трамп рассматривает возможность введения 10-процентного тарифа на продукцию, произведенную в Китае. Это может ударить по компании, учитывая, что Китай является ключевым производственным центром Apple, а США — крупнейшим рынком сбыта.

Ранее Куку удавалось договариваться с Трампом о льготных условиях для Apple. Однако на этот раз президент намекнул, что iPhone не получит исключений из новых тарифов, поскольку он намерен ввести более жесткие ограничения на импорт.

Кроме торговых вопросов, у Apple и Трампа есть разногласия по вопросам конфиденциальности. Президент неоднократно критиковал компанию за отказ предоставлять властям доступ к зашифрованным данным пользователей. Apple же утверждает, что создание таких «черных ходов» может поставить под угрозу безопасность устройств.