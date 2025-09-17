Фонд Тимура Турлова показал, как искусственный интеллект помогает с кредитами и страховкой

Фонд Тимура Турлова показал, как искусственный интеллект помогает с кредитами и страховкойУскорение процессов и снижение затрат
© Freedom bank
Идея клуба тесно связана с внутренней стратегией холдинга: технологии ИИ активно используются как в клиентских сервисах, так и в «закулисных» процессах компании. По словам Турлова, искусственный интеллект сегодня является ключевым фактором, влияющим на конкурентоспособность бизнеса и безопасность государств.
ИИ сейчас — ведущая технология, которая влияет на конкурентоспособность и безопасность не только частных бизнесов, но и целых государств.
Первая встреча Freedom AI Talk прошла 10 сентября в Алматы. В ходе мероприятия представители холдинга рассказали о внедрении ИИ в различные направления бизнеса, а также о его глобальном и практическом значении. Топ-менеджеры компании обсудили, как технологии помогают улучшать сервисы и ускорять процессы.
Член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов поделился примером использования ИИ в ипотечном кредитовании. Продукт «цифровая ипотека» был запущен летом 2021 года, и с тех пор общий объём выданных кредитов составил $1,2 млрд. Только с января по июль 2025 года было обработано около миллиона заявок.
Благодаря интеграции с 34 государственными базами данных, автоматизации множества процессов и искусственному интеллекту, который анализирует данные заемщика и принимает решение в кратчайшие сроки, мы смогли ускорить процесс выдачи ипотеки с 14 дней до 24 часов.
В страховой сфере холдинг также активно использует ИИ. Председатель правления Freedom Finance Insurance Азамат Керимбаев представил систему управления клиентскими звонками на основе ИИ. С помощью речевой аналитики удалось выявить три основные причины обращений: оформление и переоформление полисов, а также получение информации о страховых выплатах. Для таких запросов был разработан голосовой помощник, который за три месяца сократил количество звонков, требующих участия оператора, на 25%.
По словам Турлова, цифровизация всех процессов стала драйвером роста страхового бизнеса холдинга. От покупки полиса с индивидуальными условиями до получения выплат — все операции интегрированы в приложение Freedom SuperApp. По итогам фискального 2025 года страховой бизнес показал рекордный рост: выручка увеличилась на 134% по сравнению с 2024 годом, а количество клиентов — на 119%.
В инвестиционно-брокерской сфере ИИ также играет заметную роль. Директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов рассказал о применении больших языковых моделей (LLM) в рыночной аналитике. Они помогают формировать гипотезы и проверять их, оптимизируя работу аналитических подразделений. При этом окончательное решение по аналитике остаётся за человеком.
ИИ используется и в комплаенсе, и в юридическом департаменте холдинга. Турлов ранее отмечал, что нейросети могут заменить до 130 сотрудников комплаенс-службы, а также ускоряют обработку документов и типовых ситуаций. Сам руководитель компании часто обращается к ChatGPT для принятия управленческих решений.
Я начал использовать его практически всегда как second opinion.
По мнению Турлова, внедрение ИИ позволяет ускорять рутинные процессы, снижать издержки и повышать маржинальность бизнеса. Он уверен, что компании, вовремя внедрившие эти технологии, получат гигантское преимущество над теми, кто этого не сделает, и что этот принцип актуален не только для бизнеса, но и для целых государств.
При этом он считает, что полагаться только на готовые иностранные решения опасно. Разработка собственных моделей на больших данных — это не просто вопрос технологической независимости, но и национальной безопасности, позволяющий сохранять полный контроль над информацией и гибко подстраивать продукты под нужды страны и ее граждан.
Собственные модели на больших данных — это вопрос национальной безопасности.