Фонд Тимура Турлова показал, как искусственный интеллект помогает с кредитами и страховкой

В страховой сфере холдинг также активно использует ИИ. Председатель правления Freedom Finance Insurance Азамат Керимбаев представил систему управления клиентскими звонками на основе ИИ. С помощью речевой аналитики удалось выявить три основные причины обращений: оформление и переоформление полисов, а также получение информации о страховых выплатах. Для таких запросов был разработан голосовой помощник, который за три месяца сократил количество звонков, требующих участия оператора, на 25%.

По словам Турлова, цифровизация всех процессов стала драйвером роста страхового бизнеса холдинга. От покупки полиса с индивидуальными условиями до получения выплат — все операции интегрированы в приложение Freedom SuperApp. По итогам фискального 2025 года страховой бизнес показал рекордный рост: выручка увеличилась на 134% по сравнению с 2024 годом, а количество клиентов — на 119%.

В инвестиционно-брокерской сфере ИИ также играет заметную роль. Директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов рассказал о применении больших языковых моделей (LLM) в рыночной аналитике. Они помогают формировать гипотезы и проверять их, оптимизируя работу аналитических подразделений. При этом окончательное решение по аналитике остаётся за человеком.

ИИ используется и в комплаенсе, и в юридическом департаменте холдинга. Турлов ранее отмечал, что нейросети могут заменить до 130 сотрудников комплаенс-службы, а также ускоряют обработку документов и типовых ситуаций. Сам руководитель компании часто обращается к ChatGPT для принятия управленческих решений.