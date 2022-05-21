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Tinder добился возможности пользоваться другими платёжными системами, кроме «гугловской»Но комиссию платить обязан
Владелец сервиса знакомств Tinder компания Match Group добилась от Google разрешения пользоваться альтернативными платёжными системами, кроме собственной системы технологической корпорации.
Это значит, что Google не удалит приложение сервиса из своего магазина Play Market. При этом Match Group обязана отчислять комиссию в 30% от каждой транзакции. Чтобы это делать, суд обязал компанию перечислять до $40 млн на специальный Escrow-счёт Google вместо прямой комиссии.
Представители Google объяснили такое решение требованием гарантий на случай ущерба. Но точку в этом процессе поставит суд, рассмотрение этого дела назначено на апрель 2023 года.