Tinder добился возможности пользоваться другими платёжными системами, кроме «гугловской»

Это значит, что Google не удалит приложение сервиса из своего магазина Play Market. При этом Match Group обязана отчислять комиссию в 30% от каждой транзакции. Чтобы это делать, суд обязал компанию перечислять до $40 млн на специальный Escrow-счёт Google вместо прямой комиссии.

Представители Google объяснили такое решение требованием гарантий на случай ущерба. Но точку в этом процессе поставит суд, рассмотрение этого дела назначено на апрель 2023 года.