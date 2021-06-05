Таким образом блокировке можно подвергнуть всех бывших партнеров, друзей, коллег, родственников и всех тех, с кем бы очень не хотелось встретиться в приложении для знакомств. Данная возможность доступна в настройках, а именно в меню “Блокировка контактов”.

Причем можно загрузить сразу весь список контактов в Tinder или же добавить знакомых по отдельности. В соцсети пообещали не хранить все контакты, а лишь те, что подверглись блокировки. В любое время у пользователей будет возможность разблокировать человека или же отключить свой список контактов. И что самое главное, человек из контактов, которого заблокировал пользователь, никогда не узнает об этом.