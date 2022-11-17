Наука и технологии
23:54, 17 ноября 2022
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Тинькофф начал доставлять золотые слитки прямо на дом

А по Москве ещё и бесплатно

Внезапно, компания Тинькофф объявила о новой услуге, доступной клиентам тарифов Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Теперь они могут купить золотые слитки, которые будут доставлены им на дом.

Тинькофф начал доставлять золотые слитки прямо на дом

Сообщается, что на данный момент речь идёт о слитках весом от 500 г и до 12 кг. При этом сам заказ пока что можно сделать лишь через персонального менеджера или премиальную поддержку в чатах Тинькофф и Тинькофф Инвестиции.

Если вы живёте в Москве, то доставка будет ещё и бесплатной. Даже если заказать всего один слиток.

Что же до условий отправки золота в другие регионы России, то они оговариваются с менеджерами отдельно. Есть даже опция сохранения драгоценного металла в хранилище Тинькофф с дальнейшей возможность его продажи обратно банку.

Источник:Тинькофф
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