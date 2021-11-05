Типичными противниками вакцинации оказались малообеспеченные консерваторы

В опросе участвовали 6037 взрослых американцев, две трети которых проживали в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе или Чикаго. Оказалось, что почти 22 процента участников со всех концов США не желали вакцинироваться от возбудителя COVID-19 по сравнению с 19,7 процента в Далласе, 11,5 процента в Лос-Анджелесе, 11,2 процента в Чикаго и 10,1 процента в Нью-Йорке. Половина из тех людей, что не желали делать вакцину, заявили, что не сделают этого ни при каких обстоятельствах, при этом для большинства это было связано с опасениями по поводу безопасности вакцины.



Нежелание пройти вакцинацию, как правило, было чаще среди тех, кто работал вне дома, придерживался консервативных политических взглядов, имел более низкий семейный доход и ранее не имел положительного результата теста на COVID-19. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию.