Титулованный лётчик-испытатель назвал самый безопасный пассажирский самолёт

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Титулованный лётчик-испытатель назвал самый безопасный пассажирский самолётИ это, как ни странно, отечественный аппарат
Пассажирские самолёты — один из самых безопасных видов транспорта. Несмотря на это, не до конца понятно, какие именно модели заслуживают нашего наибольшего доверия.
Раскрыть «завесу тайны» взялся заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. По его словам, отечественный Ил-96 является образцом надёжности. Не в последнюю очередь из-за дублирования электродистанционного управления механическим.
То есть даже при отказе автоматики может работать ручное управление. Поэтому на самолётах с такой системой летают президенты. На Ил-96 летает президент РФ.
Виктор Заболотский
Подтвердил слова Заболотского и его коллега — заслуженный пилот России Сергей Кругликов. Он рассказал, что успел полетать на Ил-86 в течение 8 лет и за это время модель ни разу не вызвала у него сомнений в своей надёжности.
При этом Ил-96, построенный на базе 86-го, специалист назвал образцом ещё большей надёжности.
Источник: URA.RU