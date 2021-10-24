Титулованный лётчик-испытатель назвал самый безопасный пассажирский самолёт

Подтвердил слова Заболотского и его коллега — заслуженный пилот России Сергей Кругликов. Он рассказал, что успел полетать на Ил-86 в течение 8 лет и за это время модель ни разу не вызвала у него сомнений в своей надёжности.

При этом Ил-96, построенный на базе 86-го, специалист назвал образцом ещё большей надёжности.