Тканевые маски назвали бесполезными против омикрон-штамма COVID-19

Но, как оказалось, это не совсем качественная защита. Так, например, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски бесполезны против омикрон-штамма коронавируса.

Вместо них специалист посоветовала носить хирургические маски — они, в отличие от тряпичных, обеспечивают защиту от новой разновидности патогена. При этом эксперт уточнила, что тканевый вариант можно носить поверх защитного, но только лишь в качестве украшения.

В случае же, если вам придётся оказаться там, где наблюдается большое скоплении людей, наиболее правильным будет использовать маски и респираторы класса N95, заявила Вэнь.