Тканевые маски назвали бесполезными против омикрон-штамма COVID-19

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Тканевые маски назвали бесполезными против омикрон-штамма COVID-19Их лучше заменить хотя бы хирургическими
С началом пандемии, во многих странах ввели обязательное ношение защитных масок. Большинство людей не стали усложнять и закупились обыкновенными тканевыми вариантами.
Но, как оказалось, это не совсем качественная защита. Так, например, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски бесполезны против омикрон-штамма коронавируса.
Вместо них специалист посоветовала носить хирургические маски — они, в отличие от тряпичных, обеспечивают защиту от новой разновидности патогена. При этом эксперт уточнила, что тканевый вариант можно носить поверх защитного, но только лишь в качестве украшения.
В случае же, если вам придётся оказаться там, где наблюдается большое скоплении людей, наиболее правильным будет использовать маски и респираторы класса N95, заявила Вэнь.
Источник: CNN