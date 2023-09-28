То ли часы, то ли браслет: Xiaomi начала продажи Smart Band 8 Active по цене €25

То ли часы, то ли браслет: Xiaomi начала продажи Smart Band 8 Active по цене €25Отличный вариант для тех, кто не хочет сильно тратиться
Xiaomi тихо и без громких анонсов представила свой новый фитнес-браслет — Smart Band 8 Active.
Новинка является упрощённой и более доступной версией стандартного Band 8 Pro. Внешне новинка напоминает Redmi Smart Band 2, их ценовая категория также схожа.
Smart Band 8 Active оснащён прямоугольным TFT-экраном с диагональю 1,47 дюйма, разрешением 172 × 320 точек и плотностью 247 пикселей на дюйм.
Экран, защищённый стеклом, может похвастаться яркостью в 450 нит. Пользователям на выбор доступны более сотни различных циферблатов.
Браслет весит всего 14,9 г без ремешка и имеет аккумулятор ёмкостью 210 мАч, что обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки.
Устройство предлагает множество функций для мониторинга здоровья, включая отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), качества сна и многие другие.
Также в браслете предусмотрено более 50 спортивных режимов. Устройство водонепроницаемо (5 АТМ) и использует Bluetooth 5.1 для связи. На европейском рынке новинка оценена в €25.