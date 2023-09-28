То ли часы, то ли браслет: Xiaomi начала продажи Smart Band 8 Active по цене €25

Браслет весит всего 14,9 г без ремешка и имеет аккумулятор ёмкостью 210 мАч, что обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки.

Устройство предлагает множество функций для мониторинга здоровья, включая отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), качества сна и многие другие.

Также в браслете предусмотрено более 50 спортивных режимов. Устройство водонепроницаемо (5 АТМ) и использует Bluetooth 5.1 для связи. На европейском рынке новинка оценена в €25.