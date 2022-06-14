То, от чего отказалась Google: Apple выпустит собственные «умные» очки в ближайшие пару лет

По словам аналитика Джеффа Пу, Apple уже в 2024 году представит собственные «умные» очки, основанные на технологии AR.

При этом стоит отметить, что об устройстве ещё в 2019 году говорил Минг-Чи Куо. Тогда он заявлял, что очки будут выступать в качестве дополнительного дисплея для iPhone.

Напомним, что по последним данным, VR/AR-шлем яблочной корпорации должен выйти либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го. Что интересно, по данным Пу, компания уже вовсю работает над вторым поколением девайса, которое может быть представлено одновременно с очками — в 2024-м.