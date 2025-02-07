Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 17:48
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Только 1 из 10 россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях

Большинство граждан пока не доверяют
Только один из десяти россиян согласен получать зарплату полностью или частично в цифровых рублях. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, опросив 1600 экономически активных граждан по всей стране.
Только 1 из 10 россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях

© Ferra.ru

Исследование показало, что 70% россиян не готовы переходить на новую форму национальной валюты. При этом 4% респондентов согласны получать весь заработок в цифровых рублях, а еще 6% — только его часть.

Скептически к цифровому рублю относятся как мужчины, так и женщины, однако среди мужчин тех, кто допускает возможность использования этой валюты, оказалось больше. Чаще всего цифровой рубль готовы принимать в качестве зарплаты граждане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — 14% из них поддержали эту инициативу.

Центробанк России начал расширенное тестирование цифрового рубля еще в сентябре 2024 года. Тем не менее, отношение россиян к нему за последние полгода практически не изменилось. Большинство граждан пока не готовы использовать его в повседневных расчетах.

Источник:SuperJob
Автор:Булат Кармак
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