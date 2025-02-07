Только 1 из 10 россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях

Исследование показало, что 70% россиян не готовы переходить на новую форму национальной валюты. При этом 4% респондентов согласны получать весь заработок в цифровых рублях, а еще 6% — только его часть.

Скептически к цифровому рублю относятся как мужчины, так и женщины, однако среди мужчин тех, кто допускает возможность использования этой валюты, оказалось больше. Чаще всего цифровой рубль готовы принимать в качестве зарплаты граждане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — 14% из них поддержали эту инициативу.

Центробанк России начал расширенное тестирование цифрового рубля еще в сентябре 2024 года. Тем не менее, отношение россиян к нему за последние полгода практически не изменилось. Большинство граждан пока не готовы использовать его в повседневных расчетах.