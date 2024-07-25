Только 13% российских ВУЗов полностью перешли на отечественное ПО

В 2022 году более 400 государственных учебных заведений в России потеряли больше 80% лицензий на западное программное обеспечение. В ответ на это Министерство науки и высшего образования создало Единый реестр отечественного ПО, включающий свыше 400 решений для образования. Однако многие учебные заведения сталкиваются с трудностями в его использовании.

Опрос среди руководителей технических программ вузов показал, что 66% опрошенных считают свою зависимость от импортного ПО средней, а 13% в основном работают с отечественными продуктами. Однако 24% респондентов сомневаются в возможности скорого перехода на российские программы.

Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), уверен, что проблема импортозамещения преувеличена. По его мнению, российские программы дешевле и лучше подходят для системы образования. Несмотря на это, многие специалисты указывают на сложности перехода на отечественное ПО, такие как необходимость в стабильности, безопасности и интеграции разных сервисов. Проблемы особенно остро стоят в области специализированных решений для математического моделирования, разработки программного обеспечения и работы с большими данными.