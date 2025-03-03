Только 2% россиян скучают по ушедшим из России западным соцсетям

Согласно результатам опроса, 43% респондентов больше всего ждут обратно иностранные автомобили и комплектующие. Еще 20% хотели бы вернуть технику и запчасти, а 17% — бренды одежды и обуви. Подписки и электронные сервисы интересуют 6% опрошенных, соцсети — только 2%, а продукты питания — 4%.

Что касается сроков возможного возвращения, 40% считают, что это может произойти уже в 2025 году, 16% ожидают бренды в 2026 году, а 32% полагают, что процесс затянется на два-три года. 12% не важны конкретные сроки, главное — сам факт возвращения.

Однако значительная часть россиян не готовы принимать западные компании на прежних условиях. Более половины опрошенных (53%) считают, что они должны вернуться на новых принципах. Из них 28% исходят из эмоций, а 25% уверены, что отсутствие западных брендов пошло на пользу отечественному производству. Лишь 20% респондентов поддерживают возвращение без каких-либо условий.

Большинство опрошенных (61%) заявили, что иностранные компании должны переносить производство в Россию. Еще 16% предложили увеличить налоги для таких фирм, 10% — обязать их выплачивать компенсации уволенным сотрудникам, а 9% — ограничить рекламные возможности.

Те, кто не ждут возвращения западных компаний, тем не менее признают, что некоторые российские отрасли нуждаются в развитии. 53% считают, что стране необходимо усилить автомобилестроение, 22% говорят об отставании в производстве техники и запчастей, а 10% — в одежде и обуви.

Опрос проводился с 20 по 27 февраля 2025 года, в нем приняли участие 214 770 человек.