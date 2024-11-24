Только 22% россиян регулярно меняют пароли в социальных сетях

Только 22% россиян регулярно меняют пароли в социальных сетяхБольшинство задумываются об этом только после сообщений об утечке
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что редкая смена пароля может стать причиной утечек личных данных. Эксперт объяснил, что пароль может быть скомпрометирован, если его долго не обновлять, и посоветовал менять его хотя бы раз в год. Он также отметил, что 40% россиян не меняют пароли после их первоначальной установки, а 30% делают это только после сообщений о возможных утечках данных.
Как рассказал Ульянов, редкая смена пароля создаёт риски, такие как возможность его подбора или подсматривания. Также возможна утечка данных, что может привести к несанкционированному доступу. Эксперт отметил, что смена пароля на второстепенных аккаунтах, например, в программах лояльности, не так критична, как на более важных платформах, таких как почта и финансовые сервисы. Для них он рекомендует обновлять пароли хотя бы раз в год.
Однако специалист предостерёг от слишком частой смены пароля, так как это может привести к забывчивости. В идеале, по словам Ульянова, пароль должен состоять из случайных символов, не связанных с личной информацией, и иметь длину не менее 12 символов. Для его создания стоит использовать комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов, чтобы сделать пароль максимально сложным для подбора.