Только Android: китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки iOS и Windows

О конкретных причинах не сообщается. Такое решение производителя БПЛА связывают с политикой и большей открытостью ОС Android. Полный отказ от iOS и Windows произойдёт в 2024 году.

Причём от поддержки операционных систем Apple и Microsoft откажутся и разработчики, которые создают для дронов DJI сторонние приложения.