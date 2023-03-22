Только половина россиян готовы отказаться от iPhone ради приёма на хорошую работу

Оказалось, что 47% опрошенных признались, что при необходимости откажутся от использования айфонов, если это будет условием трудоустройства. Каждому пятому не нужна работа, где руководство запрещает пользоваться «яблочными» смартфонами.

Среди тех, кто не откажется от айфонов ради работы, меньше женщин — 38%, а среди мужчин таковых респондентов 55%. На отказ от айфона влияет и возраст: 58% респондентов старше 45 лет легко откажутся от iPhone, среди опрошенных до 34 лет — 34%.

Также на этот момент влияет и уровень зарплаты. Респонденты, получающие от 80 тысяч рублей в месяц, легче откажутся от iPhone: таких 54%, у кого меньше зарплата — 42%.